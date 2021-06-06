Следующий соперник Медведева сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» второй год подряд

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции вторую ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева ждёт гораздо более серьёзный соперник, чем все, с кем ему пришлось сыграть в Париже перед этим.
Если Медведев в 2021 году не только впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но и впервые выиграл хотя бы один матч на этих соревнованиях, то представитель Греции Стефанос Циципас сыграет в четвертьфинале второй год подряд. Более того, в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на осень, греческий теннисист добрался до полуфинала, в котором его смог остановить только лидер рейтинга АТР — серб Новак Джокович.
Напомним, в 1/8 финала Циципас обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2, 7:5, а Медведев нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину – 6:2, 6:1, 7:5.
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