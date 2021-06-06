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Россиянка Мельникова обыграла американку Волынец на старте турнира в Ноттингеме

Россиянка Мельникова обыграла американку Волынец на старте турнира в Ноттингеме
Яна Метлёва
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32-летняя российская теннисистка Марина Мельникова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

В стартовом матче россиянка в трёх сетах одолела представительницу США Кэти Волынец со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Волынец — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира она встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (8).

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ноттингем. 1-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 13:20 МСК
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 6
6 		2 7 8
         
Марина Мельникова
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
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