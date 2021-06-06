Россиянка Мельникова обыграла американку Волынец на старте турнира в Ноттингеме

32-летняя российская теннисистка Марина Мельникова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).
В стартовом матче россиянка в трёх сетах одолела представительницу США Кэти Волынец со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (8:6).
Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Волынец — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде турнира она встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (8).
Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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