Россиянка Мельникова обыграла американку Волынец на старте турнира в Ноттингеме

32-летняя российская теннисистка Марина Мельникова пробилась во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

В стартовом матче россиянка в трёх сетах одолела представительницу США Кэти Волынец со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Волынец — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира она встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (8).

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.