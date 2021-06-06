Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

В стартовом матче Гасанова в трёх сетах уступила представительнице Украины Катерине Козловой со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 20 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Козловой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований украинка сразится с американкой Мэдисон Бренгл (13).

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она завоевала титул в 2019 году, а в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.