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Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг турнира в Ноттингеме

Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг турнира в Ноттингеме
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания).

В стартовом матче Гасанова в трёх сетах уступила представительнице Украины Катерине Козловой со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 20 минут.

Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Козловой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде соревнований украинка сразится с американкой Мэдисон Бренгл (13).

Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия. Она завоевала титул в 2019 году, а в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ноттингем. 1-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 17:05 МСК
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
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