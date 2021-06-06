«Я хочу идти дальше». Анастасия Павлюченкова – после выхода в 1/4 «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга россиянка в трёх сетах обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 5:7, 6:3, 6:2.
«Да, я рада победе. Наслаждаюсь, но уже вечером переключусь на пару и буду абсолютно на других эмоциях. Знаю, что мне предстоит ещё очень много работы, потому что я хочу идти дальше.
В первом сете мне казалось, что всё не так уж плохо. Да, у меня было много шансов: я вела 3:1 и подавала при 30:0, но не стоит забывать, что на той стороне корта стояла достойная соперница, которая вынуждала ошибаться, делать порой даже глупые ошибки. Но я всегда борюсь. Я никогда не сдамся – это единственное, в чём я уверена наверняка. В итоге потом я потихоньку все свои шансы реализовала», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.
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