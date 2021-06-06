21-летняя Елена Рыбакина не пустила Серену Уильямс в 1/4 «Ролан Гаррос». Видеообзор
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21-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема», американку Серену Уильямс. Для этого Рыбакиной понадобилось 2 сета. Итоговый счёт встречи – 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рыбакина выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. Серена 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Отметим, что Павлюченкова и Рыбакина вместе выступают в парном разряде «Ролан Гаррос».
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