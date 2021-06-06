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Экс-директор Australian Open критически высказался о снятии Роджера Федерера с «РГ»

Экс-директор Australian Open критически высказался о снятии Роджера Федерера с «РГ»
Яна Метлёва
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Бывший исполнительный директор Australian Open Пол Макнами выступил с критикой решения швейцарца Роджера Федерера, который снялся с «Ролан Гаррос» после выхода в 1/8 финала.

В матче третьего круга 39-летний Федерер в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 35 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. В послематчевом интервью Федерер допустил возможность снятия с турнира, а на следующий день официально подтвердил своё решение.

«Вы не в кондитерской. Нельзя выбирать, какие матчи играть, а какие – нет. Потому что ваши решения влияют на других игроков и турнир», — приводит слова Макнами Ubitennis.

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