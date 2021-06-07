Зверев уверенно обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Японии Кейя Нисикори со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Зверев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Нисикори — ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал турнира Зверев поборется с 22-летним испанцем Алехандро Давидович-Фокиным.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в 2020 году в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играли все три представителя «Большой тройки».