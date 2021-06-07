Маррей отреагировал на слова о том, что Федерер использовал «РГ» лишь для улучшения формы

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей заступился за швейцарца Роджера Федерера.

В «Твиттере» один из пользователей критически высказался о снятии швейцарца с «Ролан Гаррос» после выхода в 1/8 финала, отметив при этом Маррея.

«Я сам большой поклонник Федерера, даже больше твоего, Энди, однако должен признать, что есть что-то неприятное в том, что Открытый чемпионат Франции используют для улучшения своей физической формы. Это выглядит неуважительно по отношению к другим игрокам», — написал пользователь.

«В баскетболе, футболе и так далее при возвращении после травм игрокам дают меньшее количество игрового времени, чтобы они пришли в форму. В теннисе такой роскоши нет. Нельзя в первом матче сыграть один сет, а во втором – два.

Я считаю, что довольно рискованно играть несколько четырёхчасовых матчей подряд, когда за 18 месяцев ты сыграл лишь на двух турнирах. По-моему, ориентироваться на состояние своего организма – это разумно. Да, он принял разумное решение», — ответил Маррей в своём «твиттере».