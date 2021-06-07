Павлюченкова опубликовала пост после выхода в 1/4 финала «РГ», Кафельников отреагировал

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом в трех сетах 5:7, 6:3, 6:2.
«Нет слов. Ошеломлена. Четвертьфинал», — написала Павлюченкова по-английски. По-русски Анастасия добавила: «Нет слов. Одни эмоции».
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой
На пост Анастасии отреагировал бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. В комментарии он написал: «Гениально».
За выход в полуфинал Анастасия поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши.
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