Тренер Медведева рассказал, за счёт чего Даниил повысил уровень игры на грунте

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мыслями о преображении игры подопечного на грунте.
«Я всегда старался не вникать в разговоры о ненависти Даниила к грунту. В предыдущие несколько недель он говорил, что ему не нравится это покрытие, но я, как тренер, не мог этому доверять. Я не должен был это слушать.
В первый день в Париже я был почти уверен в том, что турнир для нас сложится хорошо. Теми же мыслями делился Даниил в прессе. Но даже после того, как он сказал мне, что чувствует себя хорошо – я старался не слушать. Я понимал, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в матчах. Особенно в первом – как он будет себя вести, бороться.Я понял, что ему хорошо на этом грунте в первые четыре дня тренировок. Он выигрывал практически все сеты у соперников, а когда что-то не получалось, он начинал разговаривать. Тогда я подумал: «Ладно, может он на самом деле хорошо себя чувствует, а не просто говорит об этом».
Не думаю, что нынешние условия в Париже как-то изменились по сравнению с прошлым годом. Ему кажется – да, потому что сейчас в Париже солнечно и тепло. Мяч летит быстрее, отскок более живой – это подходит Даниилу.На самом деле, дело даже не в самом грунте, а в земле под ним. Она здесь крепче, чем в Риме и Мадриде. Такие мелкие детали полностью меняют ощущение игрока. В том числе, Даниила», — приводит слова Сервара сайт ATP.
- 7 июня 2021
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31
-
19:19
-
19:16
-
19:02
-
18:49