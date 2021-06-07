Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева рассказал, за счёт чего Даниил повысил уровень игры на грунте

Тренер Медведева рассказал, за счёт чего Даниил повысил уровень игры на грунте
Яна Метлёва
Комментарии

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мыслями о преображении игры подопечного на грунте.

«Я всегда старался не вникать в разговоры о ненависти Даниила к грунту. В предыдущие несколько недель он говорил, что ему не нравится это покрытие, но я, как тренер, не мог этому доверять. Я не должен был это слушать.

В первый день в Париже я был почти уверен в том, что турнир для нас сложится хорошо. Теми же мыслями делился Даниил в прессе. Но даже после того, как он сказал мне, что чувствует себя хорошо – я старался не слушать. Я понимал, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в матчах. Особенно в первом – как он будет себя вести, бороться.Я понял, что ему хорошо на этом грунте в первые четыре дня тренировок. Он выигрывал практически все сеты у соперников, а когда что-то не получалось, он начинал разговаривать. Тогда я подумал: «Ладно, может он на самом деле хорошо себя чувствует, а не просто говорит об этом».

Не думаю, что нынешние условия в Париже как-то изменились по сравнению с прошлым годом. Ему кажется – да, потому что сейчас в Париже солнечно и тепло. Мяч летит быстрее, отскок более живой – это подходит Даниилу.На самом деле, дело даже не в самом грунте, а в земле под ним. Она здесь крепче, чем в Риме и Мадриде. Такие мелкие детали полностью меняют ощущение игрока. В том числе, Даниила», — приводит слова Сервара сайт ATP.

Вот это да! Даниил Медведев поборется с Циципасом за полуфинал «Ролан Гаррос» Вот это да! Даниил Медведев поборется с Циципасом за полуфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021