Тренер Медведева рассказал, за счёт чего Даниил повысил уровень игры на грунте

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мыслями о преображении игры подопечного на грунте.

«Я всегда старался не вникать в разговоры о ненависти Даниила к грунту. В предыдущие несколько недель он говорил, что ему не нравится это покрытие, но я, как тренер, не мог этому доверять. Я не должен был это слушать.

В первый день в Париже я был почти уверен в том, что турнир для нас сложится хорошо. Теми же мыслями делился Даниил в прессе. Но даже после того, как он сказал мне, что чувствует себя хорошо – я старался не слушать. Я понимал, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в матчах. Особенно в первом – как он будет себя вести, бороться.Я понял, что ему хорошо на этом грунте в первые четыре дня тренировок. Он выигрывал практически все сеты у соперников, а когда что-то не получалось, он начинал разговаривать. Тогда я подумал: «Ладно, может он на самом деле хорошо себя чувствует, а не просто говорит об этом».

Не думаю, что нынешние условия в Париже как-то изменились по сравнению с прошлым годом. Ему кажется – да, потому что сейчас в Париже солнечно и тепло. Мяч летит быстрее, отскок более живой – это подходит Даниилу.На самом деле, дело даже не в самом грунте, а в земле под ним. Она здесь крепче, чем в Риме и Мадриде. Такие мелкие детали полностью меняют ощущение игрока. В том числе, Даниила», — приводит слова Сервара сайт ATP.