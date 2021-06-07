Серена Уильямс: если б мне дали шанс заново провести матч с Рыбакиной, я бы сыграла жёстче

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс рассказала, что поменяла бы в своей игре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/8 «Ролан Гаррос».

Напомним, Уильямс (7) в двух сетах уступила 21-летней Рыбакиной (21) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

«Если бы у меня был шанс заново провести этот матч, я бы сыграла жёстче, усерднее и лучше во всех компонентах. Не знаю, просто сыграла бы лучше, наверное? Честно говоря, я ненавижу сожалеть. Но я бы точно попробовала ещё раз», — приводит слова 39-летней Уильямс Tennis Majors.

Отметим, что Серена четвёртый год подряд не сумела пробиться дальше 1/8 финала на «Ролан Гаррос».