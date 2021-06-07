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Азаренко раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» после поражения от Павлюченковой

Азаренко раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» после поражения от Павлюченковой
Яна Метлёва
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко критически высказалась о работе организаторов «Ролан Гаррос» на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала от россиянки Анастасии Павлюченковой.

«Меня беспокоит то, что, когда речь заходит о равенстве, французская Федерация тенниса всё время указывает только на призовые. Да, верно, они равны. Но вот в остальном равенства нет. Это меня разочаровывает. Примеров много: различные замечания в адрес женщин, два женских полуфинала, которые одновременно шли на второстепенных кортах (речь о матчах в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»). Ребята, которые следят за теннисом, поймут, о чём я говорю. Ни для кого это не сюрприз.

По-моему, иногда стоит требовать ответа от тех, кто в ответе за эти решения, вместо того чтобы прикрываться таким очевидным, как призовые.

Вообще на «Ролан Гаррос» иногда всё усложняют. Хочу отметить, что то, о чём я сейчас говорю, не имеет никакого отношения к матчу с Павлюченковой. Меня расстраивает тот факт, что я постоянно слышу от организаторов «это невозможно», когда обращаюсь к ним по какому-то вопросу. К примеру, когда идёшь разминаться, а корт полностью мокрый, и двигаться на нём опасно. У меня возникает вопрос: «Почему?». Почему он не готов к тренировке, когда было известно заранее, что игрок будет на нём тренироваться? Я не понимаю. Это лишь один пример. Здесь почему-то постоянно приходится бороться с вещами, которые легко решаются.

Я бы хотела, чтобы мнения игроков были услышаны. В свою очередь, теннисисты должны брать на себя ответственность и тесно сотрудничать с организаторами. Это будет лучший вариант», — приводит слова Азаренко Tennis Majors.

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