Азаренко раскритиковала организаторов «Ролан Гаррос» после поражения от Павлюченковой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко критически высказалась о работе организаторов «Ролан Гаррос» на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала от россиянки Анастасии Павлюченковой.
«Меня беспокоит то, что, когда речь заходит о равенстве, французская Федерация тенниса всё время указывает только на призовые. Да, верно, они равны. Но вот в остальном равенства нет. Это меня разочаровывает. Примеров много: различные замечания в адрес женщин, два женских полуфинала, которые одновременно шли на второстепенных кортах (речь о матчах в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»). Ребята, которые следят за теннисом, поймут, о чём я говорю. Ни для кого это не сюрприз.
По-моему, иногда стоит требовать ответа от тех, кто в ответе за эти решения, вместо того чтобы прикрываться таким очевидным, как призовые.
Вообще на «Ролан Гаррос» иногда всё усложняют. Хочу отметить, что то, о чём я сейчас говорю, не имеет никакого отношения к матчу с Павлюченковой. Меня расстраивает тот факт, что я постоянно слышу от организаторов «это невозможно», когда обращаюсь к ним по какому-то вопросу. К примеру, когда идёшь разминаться, а корт полностью мокрый, и двигаться на нём опасно. У меня возникает вопрос: «Почему?». Почему он не готов к тренировке, когда было известно заранее, что игрок будет на нём тренироваться? Я не понимаю. Это лишь один пример. Здесь почему-то постоянно приходится бороться с вещами, которые легко решаются.
Я бы хотела, чтобы мнения игроков были услышаны. В свою очередь, теннисисты должны брать на себя ответственность и тесно сотрудничать с организаторами. Это будет лучший вариант», — приводит слова Азаренко Tennis Majors.
- 7 июня 2021
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31
-
19:19
-
19:16
-
19:02