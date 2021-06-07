Соперник Федерера в 1/8 «Ролан Гаррос» отреагировал на снятие Роджера с турнира

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на решение швейцарца Роджера Федерера сняться с «Ролан Гаррос». Именно с Берреттини Федерер должен был разыграть путёвку в четвертьфинал турнира. После отказа швейцарца итальянец прошёл в 1/4 без борьбы. По ходу турнира Берреттини обыграл – Таро Дэниэла (Япония), Федерико Корию (Аргентина) и Квон Сон У (Южная Корея).
Публикация доступна в «инстаграме» Маттео Берреттини.
«Я с нетерпением ждал нашей встречи. Никогда не приятно проходить через это. Желаю Роджеру всего наилучшего. Надеюсь, скоро увидимся на траве (но не слишком скоро)», — написал Берреттини в «Инстаграме».
Отметим, что за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Берреттини поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия).
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