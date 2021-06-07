Рыбакина – о предстоящем матче с Павлюченковой: было бы лучше встретиться в финале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как относится к тому, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теннисистки в тандеме играют в парном разряде турнира, где сегодня, 7 июня поборются за выход в четвертьфинал с парой Николь Меликар (США) / Деми Схурс (Нидерланды).

«Я думаю, это нам не помешает. Конечно, очень обидно, что мы рано вышли друг на друга в одиночке. Было бы лучше встретиться в каком-нибудь финале. Но это сетка, какая есть, такая есть. Думаю, мы завтра отыграем пару, всё будет в порядке. До одиночного противостояния будем немножко по отдельности», — сказала Рыбакина в эфире Eurosport.

Ранее 21-летняя Рыбакина не пустила американку Серену Уильямс в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв её в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.