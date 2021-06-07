Крейчикова разгромила Стивенс и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Крейчикова в двух сетах обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Крейчикова 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Стивенс — 1 эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.
За право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции чешка поборется с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) – Кори Гауфф (США).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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