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Крейчикова разгромила Стивенс и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ

Крейчикова разгромила Стивенс и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ
Яна Метлёва
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Крейчикова в двух сетах обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Крейчикова 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Стивенс — 1 эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.

За право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции чешка поборется с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) – Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 12:10 МСК
Слоан Стивенс
59
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Анастасия Павлюченкова снова в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! И это спустя 10 лет Анастасия Павлюченкова снова в 1/4 финала «Ролан Гаррос»! И это спустя 10 лет
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