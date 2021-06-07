17-летняя Кори Гауфф впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема».
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Гауфф в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом в двух сетах 6:3, 6:1. Отметим, что на данный момент Гауфф в Париже не проиграла ни одного сета.
Встреча продлилась 54 минуты. Гауфф 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Жабер — 4 эйса и 4 двойные ошибки.
За право выйти в полуфинал турнира американка поборется с чешкой Барборой Крейчиковой.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом в двух сетах 6:4, 6:1.
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