«У меня был огромный синяк». Мать Андрея Рублёва вновь обвинили в насилии

Появились новые обвинения в насилии в адрес заслуженного тренера России, матери Андрея Рублёва Марины Марьенко.

Напомним, в середине мая 2021 года одна из воспитанниц Марьенко, 18-летняя теннисистка Елена Малых, написала заявление в полицию на своего наставника. Спортсменка утверждала, что тренер «Локомотива» несколько раз ударила её теннисной ракеткой и отобрала экипировки и телефон. Марьенко, в свою очередь, опровергла обвинения.

«Когда ученики стали уходить от неё, она стала переходить грань. Иногда было страшно приходить на тренировку. То, что у Марины Андреевны предвзятое отношение к Лене, я знала. Было такое, что один раз Марине Андреевне даже просто взгляд Лены не понравился. Она ругала её больше всех, а Лена такой человек, что слова поперёк не может сказал, боялась», — приводит Sport24 слова одной из бывших учениц Марьенко.

«Если девочка приходила накрашенной, тренеры называли её, так скажем, ветреной, шутили, что она якобы делает непотребные вещи», — сказала теннисистка Дарья Гамора.

«Она называла нас девочками лёгкого поведения, говорила, что мы сопьёмся, сторчимся. В мою сторону были оскорбления с её стороны в грубой форме, даже касаемо личной жизни. Я тогда пользовалась косметикой, мне было так комфортно, а тренеры говорили, что я веду себя как проститутка. Больше, наверное, Арина (Анна-Арина Марьенко – сестра Андрей Рублёва. – Прим. «Чемпионата») это говорила. Были нецензурные выражения в мою сторону, да в сторону каждого.

Рукоприкладство тоже было. Мы занимались на корте, там пришёл какой-то любитель, он влез и сказал, что мы мешаем ему разминаться. Марина Андреевна начала ему отвечать, её резко накрыло злостью, и в итоге все полетело в мою сторону. Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы, попала мне в ногу, у меня был огромный синяк. Все стояли как каменные. Мы все её боялись, находили ей оправдание, поэтому я никому не сказала», — рассказала экс-ученица Марьенко Анна Хоцей.