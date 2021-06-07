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Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой ТБШ с 2006 года

Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой ТБШ с 2006 года
Яна Метлёва
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Американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира «Большого шлема» с 2006 года. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Гауфф в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 6:1.

Ей не поддался результат чешки Николь Вайдишовой, которая в 2006 году так же на «Ролан Гаррос» вышла в четвертьфинал, когда ей было 17 лет и 44 дня. Гауфф же на данный момент 17 лет и 86 дней.

Отметим, что по ходу грунтового сезона Гауфф одержала победу в 16 матчах из 19. За неделю до старта «Ролан Гаррос» она взяла титул на турнире WTA-250 в Парме (Италия).

За право выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции юная американка поборется с чешкой Барборой Крейчиковой.

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