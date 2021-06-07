Крейчикова: за полчаса до матча со Стивенс я плакала и не хотела выходить на корт

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова призналась, что испытывала сильный стресс перед матчем 1/8 финала «Ролан Гаррос» с американкой Слоан Стивенс. Крейчикова одержала разгромную победу со счётом в двух сетах 6:2, 6:0.
«Честно говоря, я не знаю, что было со мной сегодня, как только я проснулась. Я просто чувствовала себя напряжённо, мне было плохо. Знаете, за полчаса до матча я даже не хотела выходить на корт, потому что мне было плохо, мне даже пришлось запереться в физиотерапевтическом кабинете и поговорить со своим психологом. Там я плакала. Мы поговорили, она сказала мне, что, если я преодолею это сегодня, для меня это станет огромной личной победой, даже если не выиграю на корте.
Поэтому я была просто счастлива, когда начала хорошо. После первого же розыгрыша мне стало чуть легче. Потом у меня был брейк и я поняла, что могу бороться. Наверное, я переживала, что не потяну такой матч. Думаю, проблема была в этом», — приводит слова чешки «твиттер» WTA Insider.
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