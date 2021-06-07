Александр Зверев признался, что является поклонником Синнера и Алкараса

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как относится к теннисистам нового поколения, таким как 19-летний итальянец Янник Синнер, 18-летний испанец Карлос Алкарас Гарфия и 19-летний итальянец Лоренцо Музетти.
«Думаю, Синнер и Алкарас в будущем станут яркими звёздами нового поколения. Да, я их большой поклонник. Музетти тоже играет великолепно. Он, безусловно, делает большие шаги вперёд, но мне больше нравится Синнер», — приводит слова Зверева португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
На текущем «Ролан Гаррос» оба итальянца добрались до четвёртого круга. Музетти в данный момент играет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Синнер же сразится с испанцем Рафаэлем Надалем. Алкарас покинул турнир на стадии третьего круга, где в трёх сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 7:6, 6:2.
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