Сестра Вероники Кудерметовой Полина вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники Кудерметовой, вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Швейцарии Челси Фонтенель.
Для победы Кудерметовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с победительницей встречи между двумя североамериканками — представительницей США Мэдисон Сиг и Аннабель Сюй из Канады.
На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции Полина Кудерметова прошла до полуфинала, где уступила соотечественнице Алине Чараевой. Для победы Алине понадобилось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:2, 7:5.
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