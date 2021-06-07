Сестра Вероники Кудерметовой Полина вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники Кудерметовой, вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Швейцарии Челси Фонтенель.



Для победы Кудерметовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.



За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с победительницей встречи между двумя североамериканками — представительницей США Мэдисон Сиг и Аннабель Сюй из Канады.

На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции Полина Кудерметова прошла до полуфинала, где уступила соотечественнице Алине Чараевой. Для победы Алине понадобилось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:2, 7:5.