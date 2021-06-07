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Джокович, проиграв два первых сета, вышел в четвертьфинал «РГ» после снятия соперника

Джокович, проиграв два первых сета, вышел в четвертьфинал «РГ» после снятия соперника
Лидия Шейко
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете.

Для победы Джоковичу потребовалось пять сетов. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут.

Джокович выполнил 11 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 9 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Музетти один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с другим представителем Италии Маттео Берреттини, который в четвёртом круге должен был сразиться с швейцарцем Роджером Федерером. Однако Роджер снялся с соревнования.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 14:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
6 7 		6 2 6 6 4
7 9 		7 7 1 0 0
             
Лоренцо Музетти
76
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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