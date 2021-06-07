Джокович, проиграв два первых сета, вышел в четвертьфинал «РГ» после снятия соперника

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете.
Для победы Джоковичу потребовалось пять сетов. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут.
Джокович выполнил 11 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 9 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Музетти один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с другим представителем Италии Маттео Берреттини, который в четвёртом круге должен был сразиться с швейцарцем Роджером Федерером. Однако Роджер снялся с соревнования.
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