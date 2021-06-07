Новак Джокович в 12-й раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 12-й раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Это самая продолжительная серия в истории Открытого чемпионата Франции и вторая по продолжительности подобная серия среди всех турниров «Большого шлема», сообщает Gracenote Olympic на своей странице в «Твиттере». Первенство принадлежит Джимми Коннорсу, который играл в четвертьфинале US Open 13 лет подряд (1973-1985).

Джокович вышел Открытого чемпионата Франции, на отказе итальянца Лоренцо Музетти. Отметим, что первые два сета в этом матче серб проиграл на тай-брейках.

Самые продолжительные серии выходов в четвертьфинал у мужчин в турнирах «Большого шлема» в Открытую эру

Джимми Коннорс — 13 US Open (1973-1985).

Новак Джокович — 12 «Ролан Гаррос» (2010-2021).

Роджер Федерер — 11 Australian Open (2004-2014).

Иван Лендл — 11 US Open (1982-1992).

Джимми Коннорс — 11 Уимблдон (1972-1982).