Новак Джокович пятый раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете.
Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба. Это уже пятая победа Джоковича после проигрыша 0:2 по сетам.
Такое уже случалось на Уимблдоне в 2005 году. Тогда во втором круге серб ушёл от поражения от Гильермо Гарсии-Лопеса. В 2011 на US Open Роджеру Федереру не удалось довести полуфинальный матч с Новаком до победы. На «Ролан Гаррос»-2012 Джокович отыгрался в матче четвёртого круга с Андреаса Сеппи. Также в четвёртом раунде на Уимблдоне-2015 Кевин Андерсон не смог удержать преимущество.
В пятисетовых матчах у Джоковича 34 победы и 10 поражений. За выход в полуфинал Джокович поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини.
- 7 июня 2021
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
-
22:17
-
21:46
-
21:19
-
20:59
-
20:13
-
20:03
-
19:31