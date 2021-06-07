Директор «РГ» — о вечерних сессиях: мы — жертвы ограничений, выходящих за рамки спорта

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже отреагировал на критику вечерних матчей на турнире. Вечерняя сессия начинается в 21:00 по местному времени. Зрители не могут присутствовать на таких матчах из-за коронавирусных ограничений — комендантского часа.
«Мы думали об этом. Мы переносим начало на 20:00 с 9 июня, потому что комендантский час сдвинули на 23:00. Может быть, в будущем мы будем начинать в 20:30. Это хорошая мысль, и нам нужно будет кое-что обсудить.
В Нью-Йорке и Австралии матчи доходят до часа-двух-трёх ночи. Я не думаю, что французы действительно готовы к этому. Думаю, для нас правильнее будет заканчивать в 23:00 или максимум в полночь. Если отсчитывать от этого в обратную сторону, то начинать лучше будет в 20:30 или 20:00? Мы изучим по итогам этого турнира.
Что касается пустых трибун, сейчас мы являемся жертвой тех ограничений, которые выходят за рамки спорта. Это закон, и мы должны следовать правилам.
При этом у нас есть обязательства перед Amazon, которая отлично продвигает наш турнир в новом формате. Мы обязаны отправлять им матчи.
Игроки — профессионалы, и я должен сказать, что большинство из них, хотя это и не их выбор — играть без болельщиков, выходят на корт и выступают хорошо, они профессионалы и знают, что у них есть долг перед игрой и турниром. Пока что качество вечерних матчей на корте Шатрие было невероятным», — приводит слова Форже Tennis Majors.
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