Джокович — о матче с Музетти: я нервничал сильнее, когда начинал матч, чем проигрывая 0:2

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба.



«На самом деле я нервничал сильнее, когда начинал матч, чем проигрывая 0:2 по сетам. Честно говоря, мне даже понравилось, что я проиграл первые два сета. Я играл в определённом напряжении и не смог выполнить свои удары, слишком много невынужденных ошибок, и просто не играл и не чувствовал себя хорошо в первых двух сетах. Ближе к концу третьего, началу четвёртого сета я увидел, что у Лоренцо физические проблемы. Очевидно, это дало мне ещё больше мотивации, чтобы попытаться оказать на него большее давление и как бы добить его. Так оно и получилось», — приводит слова Джоковича Ubitennis.