Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Для победы Надалю потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу испанца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.
Надаль выполнил четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. Его соперник Синнер ни разу не подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в четвёртом круге обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счётом 7:6, 6:4, 7:5.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 18:30 МСК
3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
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|3
|4
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|0
19
Янник Синнер
Я. Синнер
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