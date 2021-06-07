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Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Для победы Надалю потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу испанца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Надаль выполнил четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. Его соперник Синнер ни разу не подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в четвёртом круге обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счётом 7:6, 6:4, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 18:30 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		3 0    
             
Янник Синнер
19
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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