Надаль в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера.



Для победы Надалю потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу испанца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.



Надаль выполнил четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. Его соперник Синнер ни разу не подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в четвёртом круге обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счётом 7:6, 6:4, 7:5.