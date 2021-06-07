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Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте
Лидия Шейко
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, вышли в полуфинал соревнований. В четвертьфинале турнира россияне оказались сильнее представителей США Николь Меликар и её партнёра Раджива Рама. Для победы Елене и Аслану потребовалось три сета. Счёт матча — 6:7 (3:7), 6:2, 1:0 (10:8).

Поединок продолжался 1 час 27 минут. Победители выполнили 5 эйсов, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Меликар и Рама 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

За выход в следующий круг Веснина и Карацев поборются с третьими сеяными Деми Схюрс и Уэсли Коольхофом из Нидерландов.

Ролан Гаррос — микст. 1/4 финала
07 июня 2021, понедельник. 18:50 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 1 10
7 7 		2 0 8
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Н. Меликар Р. Рам
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