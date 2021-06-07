Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте
Поделиться
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, вышли в полуфинал соревнований. В четвертьфинале турнира россияне оказались сильнее представителей США Николь Меликар и её партнёра Раджива Рама. Для победы Елене и Аслану потребовалось три сета. Счёт матча — 6:7 (3:7), 6:2, 1:0 (10:8).
Поединок продолжался 1 час 27 минут. Победители выполнили 5 эйсов, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Меликар и Рама 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.
За выход в следующий круг Веснина и Карацев поборются с третьими сеяными Деми Схюрс и Уэсли Коольхофом из Нидерландов.
Ролан Гаррос — микст. 1/4 финала
07 июня 2021, понедельник. 18:50 МСК
Елена Веснина
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|2
|0 8
Николь Меликар
Раджив Рам
Н. Меликар Р. Рам
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
22:46
-
22:07
-
21:40
-
21:25
-
20:48
-
20:14
-
20:02
-
19:34
-
19:22
-
18:17
-
17:37
-
16:56
-
16:32
-
15:55
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
14:03
-
13:47
-
13:18
-
13:05
-
12:36
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
10:52
-
10:34
-
10:04
-
09:36
-
08:20
-
00:41
-
00:12
- 6 июня 2021
-
23:48
-
23:19
-
22:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам