Елена Веснина и Аслан Карацев стали полуфиналистами «Ролан Гаррос» в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции, вышли в полуфинал соревнований. В четвертьфинале турнира россияне оказались сильнее представителей США Николь Меликар и её партнёра Раджива Рама. Для победы Елене и Аслану потребовалось три сета. Счёт матча — 6:7 (3:7), 6:2, 1:0 (10:8).



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Победители выполнили 5 эйсов, не допустили двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Меликар и Рама 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.



За выход в следующий круг Веснина и Карацев поборются с третьими сеяными Деми Схюрс и Уэсли Коольхофом из Нидерландов.

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