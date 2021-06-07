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Эжени Бушар перенесла артроскопическую операцию

Эжени Бушар перенесла артроскопическую операцию
Лидия Шейко
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Канадской теннисистке Эжени Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы.

«Привет, ребята, плохие новости. Как некоторые из вас знают, с прошлой осени у меня болело правое плечо. В прошедшем марте я порвала подлопаточную мышцу в матче первого круга турнира в Гвадалахаре. С тех пор я перепробовала множество форм терапии и реабилитации, известных человечеству, всё безрезультатно. Поэтому на прошлой неделе я перенесла артроскопическую операцию. Доктор сказал, что всё прошло отлично. Впереди у меня трудный путь реабилитации, но у меня приподнятое настроение, и я буду усердно работать, чтобы вернуться к делу, которое я люблю.

Спасибо врачам, которые помогли сделать этот процесс настолько приятным, насколько он может быть таким. И спасибо всем вам за неизменную поддержку. Буду занята следующие несколько месяцев и продолжу держать вас в курсе», — написала Бушар в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в "твиттере" Эжени Бушар.

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