Анастасия Павлюченкова: 10 лет назад я была абсолютным ребёнком

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как изменилась с последнего выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос», который состоялся 10 лет назад.

«10 лет назад Анастасия была абсолютным ребёнком, особенно в эмоциональном плане. А сейчас Анастасия, как я считаю, показывает более умный теннис, более уверенный. И более уверена в себе и своих силах, является уже взрослым человеком», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.

В матче четвёртого круга россиянка в трёх сетах обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 5:7, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал турнира Анастасия поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, оказавшейся сильнее американки Серены Уильямс в двух сетах — 6:3, 7:5.