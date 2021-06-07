Анастасия Павлюченкова: 10 лет назад я была абсолютным ребёнком
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как изменилась с последнего выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос», который состоялся 10 лет назад.
«10 лет назад Анастасия была абсолютным ребёнком, особенно в эмоциональном плане. А сейчас Анастасия, как я считаю, показывает более умный теннис, более уверенный. И более уверена в себе и своих силах, является уже взрослым человеком», — приводит слова Павлюченковой Eurosport.
В матче четвёртого круга россиянка в трёх сетах обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 5:7, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал турнира Анастасия поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, оказавшейся сильнее американки Серены Уильямс в двух сетах — 6:3, 7:5.
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