Беккер — о снятии Музетти: не думаю, что сниматься было правильно. Это тест на зрелость

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на победу серба Новака Джоковича над Лоренцо Музетти из Италии в четвёртом круге «Ролан Гаррос» (6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0, отказ итальянца).

«Лоренцо Музетти — лучший тинейджер вместе с Синнером. У Новака были проблемы со стилем игры Музетти. Он всё делает очень хорошо. У него нет серьёзного оружия, но подача в порядке, движение, техника, а также уверенность, потому что он уже выиграл много матчей в этом году.

Когда вы сталкиваетесь с игроком из топа, вы должны быть готовы физически и морально. Молодые люди этого не понимают. Это не просто игра в теннис, это вопрос характера и личности. Я не увидел очень серьёзной травмы. Вот почему я не думаю, что сниматься было правильным решением. Вы должны уважать другого игрока и сказать: «Он победил меня сегодня 6:0». Это тест на зрелость. Но в физическом плане он абсолютно не отставал», — приводит слова Беккера Tennis Head.

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