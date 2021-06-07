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Беккер — о снятии Музетти: не думаю, что сниматься было правильно. Это тест на зрелость

Беккер — о снятии Музетти: не думаю, что сниматься было правильно. Это тест на зрелость
Лидия Шейко
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на победу серба Новака Джоковича над Лоренцо Музетти из Италии в четвёртом круге «Ролан Гаррос» (6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0, отказ итальянца).

«Лоренцо Музетти — лучший тинейджер вместе с Синнером. У Новака были проблемы со стилем игры Музетти. Он всё делает очень хорошо. У него нет серьёзного оружия, но подача в порядке, движение, техника, а также уверенность, потому что он уже выиграл много матчей в этом году.

Когда вы сталкиваетесь с игроком из топа, вы должны быть готовы физически и морально. Молодые люди этого не понимают. Это не просто игра в теннис, это вопрос характера и личности. Я не увидел очень серьёзной травмы. Вот почему я не думаю, что сниматься было правильным решением. Вы должны уважать другого игрока и сказать: «Он победил меня сегодня 6:0». Это тест на зрелость. Но в физическом плане он абсолютно не отставал», — приводит слова Беккера Tennis Head.

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