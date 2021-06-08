Энди Маррей и Энди Роддик сделали комплимент игре Иги Свёнтек
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Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением об игре представительницы Польши Иги Свёнтек.
«Люблю смотреть Игу Свёнтек», — написал Энди у себя в «твиттере».
На это Маррею ответил американский теннисист, также экс-первая ракетка мира Энди Роддик. «Согласен. Она потрясающая», — прокомментировал американец.
В комплиментах Маррей и Роддик рассыпались после выхода Свёнтек в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж). В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Украины Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Иги. За выход в полуфинал Свёнтек поспорит с Марией Саккари из Греции, в двух сетах обыгравшей американку Софью Кенин 6:1, 6:3.
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