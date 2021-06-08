Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей и Энди Роддик сделали комплимент игре Иги Свёнтек

Энди Маррей и Энди Роддик сделали комплимент игре Иги Свёнтек
Лидия Шейко
Комментарии

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением об игре представительницы Польши Иги Свёнтек.

«Люблю смотреть Игу Свёнтек», — написал Энди у себя в «твиттере».

На это Маррею ответил американский теннисист, также экс-первая ракетка мира Энди Роддик. «Согласен. Она потрясающая», — прокомментировал американец.

В комплиментах Маррей и Роддик рассыпались после выхода Свёнтек в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж). В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Украины Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Иги. За выход в полуфинал Свёнтек поспорит с Марией Саккари из Греции, в двух сетах обыгравшей американку Софью Кенин 6:1, 6:3.

Новость по теме
Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек и выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021