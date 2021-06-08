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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Рыбакина в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Рыбакина в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
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Сегодня, 8 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, и представительница Казахстана Елена Рыбакина (31). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 14:30 мск. Ранее Анастасия и Елена друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Рыбакина в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Победительница этого поединка в полуфинале сыграет либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с испанкой Паулой Бадосой (33).

Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши.

Наши в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021! Медведев и Павлюченкова рвутся в четвёрку. LIVE! Наши в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021! Медведев и Павлюченкова рвутся в четвёрку. LIVE!
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