Джокович рассказал о туалетном перерыве в матче с Музетти. После него он проиграл 1 гейм

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как провёл туалетный перерыв во время матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции с итальянцем Лоренцо Музетти. Уроженец Белграда проиграл два первых сета на тай-брейке и взял туалетный перерыв. Третью и четвёртую партию Джокович выиграл 6:1, 6:0, а в пятой Музетти снялся при счёте 0:4.

«Если вам действительно хочется знать, то во время туалетного перерыва я сменил нижнее бельё и переоделся. Но главное в таких моментах — перезагрузиться в психологическом плане, немного сменив обстановку. Несмотря на то, что это короткий перерыв, у тебя есть возможность выдохнуть и вернуться новым игроком», — приводит слова Джоковича Tennis Tonic.

Следующим соперником Новака будет итальянец Маттео Берреттини.