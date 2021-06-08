Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Янником Синнером в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:5, 6:3, 6:0.

«Думаю, я здорово провёл два первых гейма. А при счёте 2:0 сыграл плохо, к тому же повлиял ветер. Это была большая ошибка. После этого я стал гораздо чаще играть сопернику под бэкхенд и отошёл от задней линии. Я дал ему возможность входить в корт и контролировать ход розыгрышей. В такой ситуации он может быть опасен. Я же каждый раз оказывался всё дальше от задней линии.

Со счёта 4:5 в первом сете я стал показывать отличный уровень игры. Но затем вновь допустил пару ошибок, а Синнер сыграл здорово. Со счёта 4:3 во второй партии и до конца матча я уже играл прекрасно», — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Следующим соперником действующего чемпиона будет аргентинец Диего Шварцман.