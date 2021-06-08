Аслан Карацев рассказал, почему решил сыграть в миксте с Еленой Весниной на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, почему решил сыграть на «Ролан Гаррос» в миксте. Его напарницей стала Елена Веснина. Вчера, 7 июня, они в четвертьфинале победили представителей США Николь Меликар и Раджива Рама со счётом 6:7 (3:7), 6:2, [10:8].
«Мы пообщались перед турниром, пару месяцев назад. Я предложил ей попробовать сыграть со мной в миксте. Я считал, что это хорошая возможность, чтобы затем выступить вместе на Олимпиаде. У неё отличный опыт, прекрасная карьера. Сейчас Елена вернулась после двухлетнего перерыва.
В прошедшем матче она была заведена. Я не показывал своих эмоций, а старался концентрироваться на игре. Во втором сете она постоянно говорила мне, что мы играем хорошо и нужно продолжать. Иногда она даёт мне советы, какую часть корта закрыть. Она делится со мной опытом.
Мне нужно набраться опыта игры в миксте. Нужно понимать, когда выходить к сетке, куда двигаться в определённых моментах. Это нечто новое для меня. Отличный опыт, мне нравится», — цитирует Карацева официальный сайт тура.
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