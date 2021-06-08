Шварцман: важно не думать, что по другую сторону сетки будет Надаль

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился ожиданиями от предстоящей встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Я думаю, что с самого начала матча с Рафой нужно ходить по корту и думать о победе, чтобы получить возможность выиграть матч. Важно не думать о Надале, который находится по другую сторону сетки. Нужно выйти на корт и думать о тактике, о том, как сыграть в свой лучший теннис. Я думаю, что начать игру уверенно важно не только для меня, но и для него. Когда соперник начинает с хорошего тенниса, матч складывается по-другому.
Это всегда тяжело, но в конце концов это Рафа, и ты никогда не знаешь, что произойдёт. В любом случае будет очень сложно. Играть против Рафы на таких турнирах всегда полезно, чтобы понять, насколько ты хорош. Это всегда хороший вызов. Я знаю, что мы встречались здесь два раза, это были хорошие матчи. Мне нужно наслаждаться сегодняшним днём, завтра у меня будет день отдыха. Посмотрим, что произойдёт в среду», — цитирует Шварцмана ATP Tour.
Матч между Надалем и Шварцманом пройдёт 9 июня.
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