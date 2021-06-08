Ига Свёнтек — о матчболе в игре с Костюк: я практически ничего не видела

Польская теннисистка Ига Свёнтек дала интервью журналистам после победы над украинкой Мартой Костюк в четвёртом раунде «Ролан Гаррос». Матч продлился 1 час 34 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:4. Свёнтек отметила, что во время матч-пойнта чувствовала себя неуверенно, потому что испытывает проблемы с искусственным освещением.
«В начале мне иногда до сих пор трудно найти ритм и хорошо видеть мяч при свете фонарей, а не солнца. Нужно просто приспособиться к этому, потому что у нас одинаковые условия. Она боролась до конца. Я очень рада, что моя «свеча» попала в корт, потому что я практически ничего не видела. Это было рискованно, поэтому я чувствовала себя немного неуверенно, но очень рада, что попала в важный момент. Я держалась достаточно уверенно, так что я рада этому», — цитирует слова Свёнтек WTA Tennis.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свёнтек встретится с Марией Саккари из Греции. Матч состоится 9 июня.
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