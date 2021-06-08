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Новак Джокович стал единоличным обладателем рекорда на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович стал единоличным обладателем рекорда на турнирах «Большого шлема»
Антон Шебика
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Сербский теннисист Новак Джокович стал единоличным обладателем рекорда на турнирах «Большого шлема», сообщает Tennis World USA. Вчера, 7 июня, он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Соперник Новака по матчу 1/8 финала — итальянец Лоренцо Музетти — отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 1:6, 0:6, 0:4. Таким образом Джокович выиграл свой 31-й пятисетовый матч на «мэйджорах».

Ранее Новак делил этот рекорд со швейцарцем Роджером Федерером (30).

Лидеры по количеству побед в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема»
31 — Новак Джокович.
30 — Роджер Федерер.
29 — Пит Сампрас.
27 — Марин Чилич.
26 — Ллейтон Хьюитт.
24 — Андре Агасси, Иван Лендл, Кей Нисикори, Стэн Вавринка.

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