Новак Джокович стал единоличным обладателем рекорда на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович стал единоличным обладателем рекорда на турнирах «Большого шлема», сообщает Tennis World USA. Вчера, 7 июня, он вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Соперник Новака по матчу 1/8 финала — итальянец Лоренцо Музетти — отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 1:6, 0:6, 0:4. Таким образом Джокович выиграл свой 31-й пятисетовый матч на «мэйджорах».

Ранее Новак делил этот рекорд со швейцарцем Роджером Федерером (30).

Лидеры по количеству побед в пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема»

31 — Новак Джокович.

30 — Роджер Федерер.

29 — Пит Сампрас.

27 — Марин Чилич.

26 — Ллейтон Хьюитт.

24 — Андре Агасси, Иван Лендл, Кей Нисикори, Стэн Вавринка.