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Ига Свёнтек — о Марии Саккари: тяжело играть с одной из самых милых девушек в туре

Ига Свёнтек — о Марии Саккари: тяжело играть с одной из самых милых девушек в туре
Георгий Сосно
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Действующая победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек из Польши прокомментировала предстоящую встречу с греческой теннисисткой Марией Саккари.

«Мы никогда не встречались в официальных матчах, но мы много раз тренировались вместе. Нелегко играть с одной из самых милых девушек в туре. Тактически я точно буду готова. Сейчас я не думаю об этой игре, потому что завтра у меня еще парный матч. Так что я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы мое тело снова было свежим. Надеюсь, все будет хорошо. Она из тех игроков, которые любят играть в защите. Я просто буду терпелива и надеюсь, что это принесет результат», — приводит слова Свёнтек WTA Tennis.

В предыдущем круге Свёнтек в двух сетах переиграла Марту Костюк из Украины. Саккари также потребовалось два сета, чтобы одержать победу над американкой Софьей Кенин.

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