Лоренцо Музетти: теперь я знаю, как далеко нахожусь от лучших игроков

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Теперь я знаю, как могу играть, насколько далеко нахожусь от лучших игроков в Туре, таких как Новак. Я также знаю, что если буду играть хорошо, то смогу оказаться на этом уровне. Я вернусь домой, немного отдохну и начну подготовку к Уимблдону», — цитирует Музетти пресс-служба ATP-тура в «Твиттере».

Напомним, что в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции Музетти снялся по ходу пятого сета игры с Новаком Джоковичем. Сегодня в мужском турнире «Ролан Гаррос» пройдёт два матча: Александр Зверев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной, а Даниил Медведев встретится со Стефаносом Циципасом.