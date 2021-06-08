Лоренцо Музетти: теперь я знаю, как далеко нахожусь от лучших игроков
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
«Теперь я знаю, как могу играть, насколько далеко нахожусь от лучших игроков в Туре, таких как Новак. Я также знаю, что если буду играть хорошо, то смогу оказаться на этом уровне. Я вернусь домой, немного отдохну и начну подготовку к Уимблдону», — цитирует Музетти пресс-служба ATP-тура в «Твиттере».
Напомним, что в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции Музетти снялся по ходу пятого сета игры с Новаком Джоковичем. Сегодня в мужском турнире «Ролан Гаррос» пройдёт два матча: Александр Зверев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной, а Даниил Медведев встретится со Стефаносом Циципасом.
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