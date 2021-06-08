Ига Свёнтек — Маррею: сэр Энди, Вы случайно не хотите потренироваться?
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Польская теннисистка и нынешняя обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек отреагировала в «Твиттере» на поддержку со стороны Энди Маррея во время её игры против Марты Костюк из Украины.
«Спасибо, сэр Энди! Вы случайно не хотите потренироваться? Мне очень нужно улучшить свои навыки на траве», — написала она в своём «твиттере».
Напомним, что в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Ига Свёнтек победила в двух сетах Марту Костюк 6:3, 6:4. Завтра Свёнтек предстоит четвертьфинальный матч против Марии Саккари. Помимо одиночного разряда, Свёнтек участвует в парном турнире вместе с Бетани Маттек-Сэндс. Сегодня они также сыграют в четвертьфинале против Дарии Юрак и Андреи Клепач. Начало встречи запланирована на 14:40 мск.
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