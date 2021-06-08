Лоренци Музетти — о матче с Джоковичем: я решил сняться, потому что не выигрывал очки

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти досрочно завершил матч четвёртого крута Открытого чемпионата Франции с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем — 7:6, 7:6, 1:6, 0:6, 0:4.

«Это не травма. Это просто небольшие спазмы и боль в пояснице. Я больше не мог выигрывать очки, и не было никаких шансов на то, чтобы это исправить, поэтому я принял решение сняться», — приводит слова Музетти Eurosport.

Для Музетти этот «Ролан Гаррос» стал дебютным. Напомним, что мужской турнир находится на стадии четвертьфиналов. Сегодня пройдут два матча — Александр Зверев встретится с Алехандро Давидович-Фокиной, а Даниил Медведев сыграет против Стефаноса Циципаса. Завтра Новак Джокович сойдется с Маттео Берреттини, а Диего Шварцман будет противостоять Рафаэлю Надалю.