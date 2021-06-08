Симона Халеп рассказала, когда вернётся в тур

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии объявила в своём «твиттере» о скором возвращении в тур.

По словам Симоны, она уже приступила к тренировкам после повреждения левой икроножной мышцы и планирует вернуться к травяному сезону. Первый турнир Халеп проведёт в Бад-Хомбурге, который пройдёт с 20 по 26 июня.

Напомним, на турнире в Риме Симона Халеп получила повреждение в матче с немкой Анжеликой Кербер, после чего отказалась от участия в «Ролан Гаррос». Симона является обладателем двух титулов «Большого шлема», а также финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Помимо этого, румынка является победительницей 23 турниров WTA. На сегодняшний день Халеп занимает третью строчку в мировом рейтинге.