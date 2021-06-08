Симона Халеп рассказала, когда вернётся в тур
Поделиться
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии объявила в своём «твиттере» о скором возвращении в тур.
По словам Симоны, она уже приступила к тренировкам после повреждения левой икроножной мышцы и планирует вернуться к травяному сезону. Первый турнир Халеп проведёт в Бад-Хомбурге, который пройдёт с 20 по 26 июня.
Напомним, на турнире в Риме Симона Халеп получила повреждение в матче с немкой Анжеликой Кербер, после чего отказалась от участия в «Ролан Гаррос». Симона является обладателем двух титулов «Большого шлема», а также финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Помимо этого, румынка является победительницей 23 турниров WTA. На сегодняшний день Халеп занимает третью строчку в мировом рейтинге.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
17:00
-
16:56
-
16:14
-
16:14
-
15:38
-
15:07
-
14:55
-
14:54
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:29
-
10:51
-
10:33
-
10:09
-
10:00
-
09:34
-
09:12
-
00:54
-
00:39
-
00:23
- 7 июня 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:10
-
22:46
-
22:07
-
21:40
-
21:25
-
20:48
-
20:14
-
20:02
-
19:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам