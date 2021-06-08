Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ФТР объявила состав сборной России по теннису на ОИ-2020

ФТР объявила состав сборной России по теннису на ОИ-2020
Григорий Петерсон
Комментарии

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто войдёт в состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

«Состав на Игры в Токио будет определён согласно рейтингу на момент окончания «Ролан Гаррос». Сыграют в Токио Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, которая продолжает борьбу в Париже, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. В паре Веснина будет играть либо с Верой Звонарёвой, либо с Кудерметовой. У мужчин всё понятно — там в состав проходят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев», — сообщил Тарпищев в интервью «РИА Новости».

Напомним, Олимпийские игры планировали провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнование пришлось перенести. Игры в Токио пройдут в июле-августе 2021 года.

«Уговорил Веснину выступить в Токио». Тарпищев рассказал о планах олимпийской чемпионки «Уговорил Веснину выступить в Токио». Тарпищев рассказал о планах олимпийской чемпионки
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021