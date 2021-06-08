ФТР объявила состав сборной России по теннису на ОИ-2020

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто войдёт в состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

«Состав на Игры в Токио будет определён согласно рейтингу на момент окончания «Ролан Гаррос». Сыграют в Токио Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, которая продолжает борьбу в Париже, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. В паре Веснина будет играть либо с Верой Звонарёвой, либо с Кудерметовой. У мужчин всё понятно — там в состав проходят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев», — сообщил Тарпищев в интервью «РИА Новости».

Напомним, Олимпийские игры планировали провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнование пришлось перенести. Игры в Токио пройдут в июле-августе 2021 года.