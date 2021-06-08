Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход россиянки Анастасии Павлюченковой в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2021. В четвертьфинальном матче Павлюченкова (31) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.
«Всю жизнь от Насти ждали прорыва. Вылечила серьёзную травму. Она сегодня выиграла за счёт приёма второй подачи. Если бы её не лихорадило в первой партии, Настя могла бы выиграть раньше. Тогда как раз приём второй подачи забарахлил. Мне понравилась её игра. О титуле рано думать, надо восстановиться к полуфиналу. Соперницы будут в одинаковых условиях. Кто лучше восстановится психологически, тот и выиграет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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