Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой в полуфинал «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход россиянки Анастасии Павлюченковой в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2021. В четвертьфинальном матче Павлюченкова (31) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

«Всю жизнь от Насти ждали прорыва. Вылечила серьёзную травму. Она сегодня выиграла за счёт приёма второй подачи. Если бы её не лихорадило в первой партии, Настя могла бы выиграть раньше. Тогда как раз приём второй подачи забарахлил. Мне понравилась её игра. О титуле рано думать, надо восстановиться к полуфиналу. Соперницы будут в одинаковых условиях. Кто лучше восстановится психологически, тот и выиграет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.