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Камельзон — о Рыбакиной: таких игроков упускаем. Это недоработка нашей организации

Камельзон — о Рыбакиной: таких игроков упускаем. Это недоработка нашей организации
Павел Левкович
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о четвертьфинале «Ролан Гаррос», где россиянка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

«Наконец-то женская половина показала, что у нас есть российский теннис и игроки! Рыбакина и Павлюченкова – продукт российской системы подготовки. То, что Лена выступает за Казахстан – недоработка нашей организации, таких игроков упускаем. Это абсолютно российский теннис! И характер, и дух был тоже российский, у обеих! Абсолютно уникально.

Надеюсь, наши женщины ещё воспрянут и будут выступать под нашим флагом», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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