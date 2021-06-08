Камельзон — о Рыбакиной: таких игроков упускаем. Это недоработка нашей организации
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о четвертьфинале «Ролан Гаррос», где россиянка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.
«Наконец-то женская половина показала, что у нас есть российский теннис и игроки! Рыбакина и Павлюченкова – продукт российской системы подготовки. То, что Лена выступает за Казахстан – недоработка нашей организации, таких игроков упускаем. Это абсолютно российский теннис! И характер, и дух был тоже российский, у обеих! Абсолютно уникально.
Надеюсь, наши женщины ещё воспрянут и будут выступать под нашим флагом», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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