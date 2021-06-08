«Я старый и хрупкий». Маррей ответил на просьбу Свёнтек о совместной тренировке

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей забавно ответил на предложение польской теннисистки Иги Свёнтек провести совместные тренировки на траве.

«В любое время. Просто пообещай быть со мной помягче, потому что я уже старый и немного хрупкий», — написал британец в своём «твиттере».

Ранее Маррей сделал Свёнтек комплимент после её выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Украины Марты Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Иги. «Люблю смотреть на Игу Свёнтек», — написал Маррей. «Спасибо, сэр Энди! Вы случайно не хотите потренироваться? Мне очень нужно улучшить свои навыки на траве», — ответила 20-летняя теннисистка.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» его действующая чемпионка Свёнтек поборется с представительницей Греции Марией Саккари.