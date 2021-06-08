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Видеообзор победного матча Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Видеообзор победного матча Анастасии Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале текущего «Ролан Гаррос» она (31) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут.

Россиянка 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Рыбакиной — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За право выйти в финал турнира Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Отметим, в столице Франции опытная россиянка добиралась до четвертьфинальной стадии ровно 10 лет назад. Тогда, в 2011 году, Павлюченкова в трёх сетах уступила будущей чемпионке «Ролан Гаррос» итальянке Франческе Скьявоне со счётом 6:1, 5:7, 5:7.

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