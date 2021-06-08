Тренер Серены Уильямс — Павлюченковой: горжусь тобой, чувиха!
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый четвертьфинальному матчу на «Ролан Гаррос» с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Россиянка в упорной борьбе одержала победу в трёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
«Эта безумная битва сделала сегодняшний день ещё более особенным. Полуфинал! Увидимся завтра», — написала Павлюченкова в описании к посту.
На публикацию отреагировал Патрик Муратоглу — личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс. «Горжусь тобой, чувиха!» — написал Муратоглу в комментариях.
Новость по темеПавлюченкова — о выходе в 1/2 «Ролан Гаррос»: сейчас не придаю этому большого значения
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